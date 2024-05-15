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Путин: отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться

Путин рассказал о достижении наивысшего в истории уровня отношений России и КНР

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты сотрудничества между Россией и Китаем на фоне экономических проблем на Западе подтверждают правильность выбранного суверенного курса. Это было отмечено в тексте интервью Путина, опубликованном на сайте Кремля перед государственным визитом в КНР.

«Такие результаты в условиях глобальных турбулентностей и экономических проблем на Западе еще раз подтверждают, что наш выбранный суверенный курс, основанный на национальных интересах, является стратегически правильным», — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий Запада.

Также президент России Владимир Путин заявил, что успехи РФ и Китая в контексте экономических проблем на Западе подтверждают правильность выбранного суверенного курса. Он отметил: «В условиях глобальных потрясений и экономических проблем на Западе наши результаты подтверждают, что наш суверенный курс, ориентированный на национальные интересы, является стратегически правильным».

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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