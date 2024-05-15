Путин рассказал, на чем построены отношения РФ и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая строятся на принципах равноправия и доверия с учетом интересов друг другу. Об этом российский лидер сообщил в интервью китайскому изданию «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

«Подчеркну, что в его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели – такие, как Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — сказал Путин.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выбор КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации Владимира Путина демонстрирует «личную химию» президента России и председателя Китая Си Цзиньпина. Он напомнил, что китайский лидер также посетил Россию через 10 дней после своего переизбрания.

Также, по словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в частности в рамках ООН и БРИКС.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.