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Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил, что подписал указ, которым награждает госнаградами министров, работавших в составе прежнего правительства. Его слова передает РИА Новости.

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — сказал президент.

До этого сообщалось, что Путин 15 мая проведет встречу с теми, кто не занял мест в новом составе кабинета министров страны и обсудит с ними их дальнейшие места трудоустройства.

Также Путин вечером 14 мая принял в Кремле премьер-министра РФ Михаила Мишустина и новый состав правительства. В тот же день президент утвердил министров силового блока и руководителя внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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