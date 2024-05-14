Все регионы Украины частично останутся без света

Во всех регионах Украины введено аварийное отключение света в связи уменьшением и повреждением генерирующих мощностей. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в социальных сетях.

«С 21.00 до 24.00 «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — указано в сообщении компании.

О дальнейших планах по введению дополнительных аварийных отключений света компания пока не сообщила.

Первыми о введении аварийных отключений сообщили руководства Львовской и Сумской областей Украины.

До этого на Украине анонсировали ограничения энергоснабжения промышленности.

8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в пяти регионах страны зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.