Захарова оценила повышение тарифа на визы США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз со стороны США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Москва работает над снижением стоимости российских виз для американцев.

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Она также добавила, что Россия сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам.

Ранее сообщалось, что многократные визы в США подорожают до 20 тысяч рублей.