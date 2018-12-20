МИД Австрии назвала прагматичными действия России в Сирии

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Россия очень прагматично содействовала разрешению конфликта в Сирии, передает Servus TV.

По ее словам, Москва в первую очередь является партнером Австрии на Ближнем Востоке и отметила, что разделяет отношения с Москвой в вопросе ситуации на Украине и в Сирии.

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«Безусловно, Россия содействовала разрешению этого конфликта. Правительство (президента Сирии Башара. — «Газета.Ru») Асада как никогда крепко сидит в кресле», — сказала Кнайсль.

Глава австрийского МИДа также подчеркнула, что многие критиковали и сомневались в успехе России в Сирии, высказывая опасения, что она сама станет целью для исламистов, но этого не случилось.

«Россия очень прагматично и с усердием, также при содействии иранцев и многих других… участвовала в разрешении конфликта в нужном направлении», — добавила Кнайсль.

Она также высказалась за развитие переговорных форматов в Женеве и Астане, отметив спрос на содействие Европы в вопросе гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что МИД Британии отреагировал на заявление о выводе войск США из Сирии.