Тереза Мэй пообщалась с Волан-де-Мортом в пародии

В американском шоу на телеканале NBC показали пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом сообщает The Independent.

Подчеркивается, что впервые за долгое время комики решили высмеять не президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, в ролике Тереза Мэй станцевала с несколькими полицейскими, после чего поприветствовала бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и британского певца Элтона Джона. Затем она пообщалась с героем книги «Гарри Поттер» Волан-де-Мортом.

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«Я чувствую, что мы понимаем друг друга», — сказала во время шоу «Мэй».

Затем Волан-де-Морт попросил не ставить его в один ряд с британским премьер-министром, на что Мэй ответила, что не хотела выставлять его в плохом свете.

Ранее сообщалось, что известные голливудские актеры показали США без Трампа.