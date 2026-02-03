Мошенники стали вовлекать в свои схемы по несколько человек за раз

В Полиции раскрыли новую схему мошенников с вовлечением нескольких человек

Преступники перешли к сложным многоступенчатым схемам мошенничества, в которые вовлекают сразу несколько человек. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление», — рассказал Васенин на семинаре «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» в рамках информационного проекта «Перезвони Сам».

В данном случае девушке говорят, что придет друг, помощник или сотрудник полиции в штатском. Однако этот человек тоже является жертвой аферистов. Он совершает преступление, за которое ему грозит реальное тюремное заключение.

По его словам, в текущем году наблюдается негативная тенденция к усложнению схем, в которые вовлечено несколько лиц.

Он добавил, что теперь мошенники не просто обманывают одного человека, а используют другого для совершения новых преступлений непосредственно в доме пострадавшего.

Васенин подчеркнул, что нет возможности визуально отличить полицейского в штатском, так как это сделает невозможной работу оперативников. Единственным способом удостовериться в личности сотрудника является предъявление им служебного удостоверения.

Ранее в Чебоксарах пенсионер четырежды попадался на одну и ту же схему мошенничества.