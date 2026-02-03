Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Мошенники стали вовлекать в свои схемы по несколько человек за раз

В Полиции раскрыли новую схему мошенников с вовлечением нескольких человек
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Преступники перешли к сложным многоступенчатым схемам мошенничества, в которые вовлекают сразу несколько человек. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление», — рассказал Васенин на семинаре «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» в рамках информационного проекта «Перезвони Сам».

В данном случае девушке говорят, что придет друг, помощник или сотрудник полиции в штатском. Однако этот человек тоже является жертвой аферистов. Он совершает преступление, за которое ему грозит реальное тюремное заключение.

По его словам, в текущем году наблюдается негативная тенденция к усложнению схем, в которые вовлечено несколько лиц.

Он добавил, что теперь мошенники не просто обманывают одного человека, а используют другого для совершения новых преступлений непосредственно в доме пострадавшего.

Васенин подчеркнул, что нет возможности визуально отличить полицейского в штатском, так как это сделает невозможной работу оперативников. Единственным способом удостовериться в личности сотрудника является предъявление им служебного удостоверения.

Ранее в Чебоксарах пенсионер четырежды попадался на одну и ту же схему мошенничества.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!