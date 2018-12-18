Си Цзиньпин объявил о победе над коррупцией в Китае

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления по случаю сорокалетия политики реформ и открытости заявил о достигнутой в стране победе над коррупцией,передает РИА «Новости».

«Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», — сказал Си Цзиньпин.

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Председатель КНР объявил о том, что в борьбе с коррупцией была «достигнута убедительная победа».

Ранее сообщалось, что китайские власти заподозрили главу Интерпола во взяточничестве.