ЦИК: жалобы на нарушения в ходе выборов в Приморье не поступали

Жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора Приморского края в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и Избирательную комиссию Приморского края не поступало.

Об этом в воскресенье сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

«На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения и ни одной жалобы», — цитирует его ТАСС.

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Шевченко добавил, что в избирательную комиссию Приморского края также не поступило ни одной жалобы.

По его словам, основные вопросы, с которыми обращаются жители: могут ли они проголосовать на выборах Приморья, если они прописаны в другом субъекте, но имеют временную регистрацию, как проголосовать, если паспорт находится на обмене и т. д.