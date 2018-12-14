Трамп заявил, что не спешит в переговорах с Км Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что не спешит в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По словам Трампа, его переговоры с КНДР продвигаются хорошо.
«Многие люди спрашивают, как у нас продвигаются дела в переговорах с Северной Кореей. Я всегда говорю в ответ, что мы не торопимся», — написал Трамп.
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Он добавил, что в экономике КНДР присутствует огромный потенциал для развития.
«Ким Чен Ын видит это лучше, чем кто бы то ни было, и пользуется этим во благо своего народа. Дела у нас идут отлично!», — добавил Трамп.
Ранее NBC уличила КНДР в продолжении поставок нефти в обход санкций.