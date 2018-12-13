СМИ: Мюллер расследует «вмешательство» стран Ближнего Востока в выборы в США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует попытки стран Ближнего Востока повлиять на американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
По данным издания, команда Мюллера изучает встречи представителей окружения американского лидера Дональда Трампа с представителями стран Ближнего Востока во время президентской гонки в США.
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Как отмечается, речь идет о представителях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Израиля.
При этом, по словам источников, эти страны хотели помочь Трампу победить на выборах для организации экономического саботажа против Ирана.
Ранее СМИ сообщили, что республиканцы занервничали из-за расследований в отношении Трампа.