Госдеп предложил Франции помощь после атаки в Страсбурге
Соединенные Штаты готовы оказать «любую помощь» Франции после террористической атаке в Страсбурге. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает РИА «Новости».
«Мы <...> готовы оказать любую помощь, которая необходима французским чиновникам в это трудное время», — говорится в заявлении Госдепа.
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Также в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США полны «решимости» остановить «бессмысленные нападения».
Ранее французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.