Госдеп предложил Франции помощь после атаки в Страсбурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/41/12092041/upload-RTX6I6MO-pic905-895x505-91889.jpg">

Соединенные Штаты готовы оказать «любую помощь» Франции после террористической атаке в Страсбурге. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает РИА «Новости».

«Мы <...> готовы оказать любую помощь, которая необходима французским чиновникам в это трудное время», — говорится в заявлении Госдепа.

Реклама

Также в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США полны «решимости» остановить «бессмысленные нападения».

Ранее французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.