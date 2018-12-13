Мэй пообещала прислушаться к своим критикам

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что прислушается к тем парламентариям, которые высказали ей недоверие во время соответствующего голосования. Слова премьера передает Reuters.

Также Мэй поблагодарила тех членов консервативной партии, которые высказались в ее пользу.

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Премьер-министр подчеркнула, что в данный момент британским властям следует закончить процедуру Brexit.

Ранее стало известно, что консервативная партия проголосовала по вотуму недоверия Мэй. 200 парламентариев проголосовали в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру.

Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин счел такие результаты свидетельством того, что правительство Мэй находится в «хаосе».