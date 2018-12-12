Bild: Меркель могут досрочно лишить полномочий канцлера

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Канцлера ФРГ Ангелу Меркель могут досрочно лишить полномочий. Об этом пишет Bild, передает ТАСС.

Источники в руководстве партии ХДС рассказали таблоиду, что у блока существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

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В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию «Ямайка-коалиции» — блока из ХДС, Свободной демократической партии и «зеленых».

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