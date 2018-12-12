Вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе Украины и России

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На Украине вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Накануне, 11 декабря, текст законопроекта был опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».

Действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года. В законопроекте говорится, что прекращение действия документа подразумевает снятие с Украины соответствующих обязанностей и не влияет на права, обязанности и правовое положение Украины, которые возникли в процессе выполнения договора.

По мнению украинцев, расторжение договора не пойдет на пользу Киеву. 93% опрошенных телеканалом NewsOne заявили, что прекращение действия документа будет выгодно российской стороне.