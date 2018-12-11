Путин высказался о деле «Нового величия»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия», передает ТАСС.

Он сообщил, что поручит изучить обстоятельства этого дела.

«Меня, честно говоря, забеспокоило то, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках тех организаций или движений — я не знаю, что это такое», — отметил Путин.

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Российский лидер добавил, что с этим, безусловно, «нужно поразбираться».

Ранее сообщалось, что прокуратура не выявила нарушений в оперативных мероприятиях по делу «Нового величия».