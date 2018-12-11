Служба внешней разведки отреагировала на удостоверение Штази у Путина
Служба внешней разведки России не стала комментировать информацию о том, что у главы государства Владимира Путина было удостоверение сотрудника министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази)., передает РИА «Новости».
«Мы воздерживаемся от комментариев», — сказал представитель пресс-бюро СВР.
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По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такое удостоверение могло быть выдано Путину, так как КГБ и Штази были партнерскими службами.
Ранее немецкая газета Bild сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина.