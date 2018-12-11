США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию
Госдеп исключил Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Госдеп переместил Россию в список стран, в которых жителям США следует «проявлять повышенную осторожность».
Реклама
Как отмечается, США по-прежнему не рекомендуют американцам посещать Крым и Северный Кавказ.
Ранее в США заявили о возрастающем желании ввести новые санкции против России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.