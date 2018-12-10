В Кремле раскрыли подробности о встрече Нетаньяху и Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что в данный момент нет «четких» договоренностей о встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и российского лидера. Слова Пескова передает РИА «Новости».
Представитель президента напомнил, что ранее Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, по итогам которого договорились провести встречу.
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«Они условились, что такая встреча состоится, но пока каких-либо четких договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что для проведения встречи необходимо найти «совпадающие даты» в графиках лидеров стран.