В Кремле раскрыли подробности о встрече Нетаньяху и Путина

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что в данный момент нет «четких» договоренностей о встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и российского лидера. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Представитель президента напомнил, что ранее Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, по итогам которого договорились провести встречу.

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«Они условились, что такая встреча состоится, но пока каких-либо четких договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что для проведения встречи необходимо найти «совпадающие даты» в графиках лидеров стран.