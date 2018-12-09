Лавров рассказал об отношении России к другим странам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет быть в хороших отношениях со всеми готовыми к этому странами, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в ответ на просьбу дать оценку президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву как политику.

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«Многовекторная политика Казахстана — безусловно, детище Назарбаева. Она полностью перекликается с концепцией внешней политики Российской Федерации, которая тоже хочет быть в хороших взаимовыгодных отношениях со всеми готовыми к этому странами на востоке, западе и юге», — добавил он.

Ранее Сергей Лавров оценил переход Казахстана на латиницу.