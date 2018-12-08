Трамп констатировал безрезультатность расследования «российского вмешательства»

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, стоило налогоплательщикам страны свыше $30 млн. Об этом политик написал в твиттере.

По словам главы государства, расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года продолжается в течение двух лет, но следователям не удалось обнаружить никаких доказательств сговора Трампа и его приближенных с российской стороной.

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«После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем 30 млн долларов) никакого сговора!» — отметил Трамп.

Ранее Мюллер, который ведет расследование «российского вмешательства», представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом.