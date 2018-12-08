Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС

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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС, передает РИА «Новости».

Как отмечается, военнослужащий, стоящий на снимке третьим справа от украинского лидера, прикрепил к себе на форму шевроны танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.

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Подчеркивается, что пользователи в комментариях к записи Порошенко также обратили внимание на «патриотичное» фото главы государства.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии, первоначально созданные как личная охрана лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины Бандере предложили вернуть геройское звание.