FP рассказал, как изменилась международная репутация США при Трампе

Американский журнал Foreign Policy совместно с колледжем Вильгельма и Марии в Виргинии провели опрос экспертов-международников о том, что они думают о внешней политике президента США Дональда Трампа.

В опросе приняли участие более тысячи человек. Так, большинство экспертов (93%) признало, что США стали меньше уважать. Из этого числа респондентов 99% согласны с тем, что потеря уважения Соединенных Штатов на международной арене является проблемой для страны.

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Респонденты считают, что потеря уважения стала следствием первого срока президентства Трампа.

Кроме того, подавляющее большинство считает, что США должны действовать решительнее в ответ на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в причастности к которому обвиняют наследного принцf Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

В вопросе Северной Кореи 87% экспертов выразили сомнение в том, что стратегия администрации Трампа приведет к полной денуклеаризации Пхеньяна, которой так добиваются Соединенные Штаты. Помимо этого, 86% экспертов уверены, что введенные на китайский импорт пошлины Трампа навредят экономике США.