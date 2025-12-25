Демократы призвали Трампа отменить массовый отзыв послов

Сенаторы-демократы призвали президента США Дональда Трампа отменить отзыв почти 30 руководителей дипломатических миссий за рубежом. Об этом сообщает Reuters/.

Законодатели предупредили главу государства, что этот шаг создает опасный вакуум в руководстве страны, который позволит России и Китаю расширить свое влияние.

В настоящее время более 100 американских посольств, не имеющих руководителей, ожидают назначения нового посла США. До избрания новых дипломатов Китай, Россия и другие страны будут поддерживать регулярные контакты с иностранными лидерами, которых Соединенные Штаты «фактически бросят», ​​что позволит противникам страны расширить свое влияние и ограничить, а то и нанести вред интересам американского государства, говорится в письме демократов.

22 декабря стало известно, что администрация США собирается отозвать 29 руководителей дипломатических миссий за рубежом. Полномочия дипломатов истекают в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период работы администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты угрожали своим европейским коллегам.