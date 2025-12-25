Посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России

Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны и граждан, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут вноситься коррективы при импорте нефти из России в Индию. Об этом РИА Новости сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар.

Помимо этого, в Индии существуют диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов, напомнил дипломат.

«Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы», — рассказал Кумар, отметив, что не может точно сказать на каком уровне закупается тот или иной продукт.

11 декабря агентство Reuters прогнозировало, что импорт сырой нефти из России в Индию в декабре может достичь шестимесячного максимума и вырасти до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в сутки в ноябре. В июне этого года импорт страны российской сырой нефти достиг самого высокого уровня — 2,10 млн баррелей.

Ранее в Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти.