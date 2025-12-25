На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Приморье автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка

В Приморье машина с медиками не смогла подъехать к дому больного ребенка
true
true
true

В Приморском крае автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В Дунае из-за гололеда «скорая» не смогла подъехать к дому, где был больной ребенок. Мальчику с травмой ноги пришлось идти до машины самому. Видео снято сегодня вечером на улице Советской», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как автомобиль экстренных оперативных служб не может проехать по обледенелой дороге. Далее на записи заметно, что ребенок самостоятельно подходит к транспорту и садится в машину к медикам, которые оказывают ему необходимую помощь.

До этого во Владивостоке водитель не пропускал скорую помощь, которая ехала на срочный вызов. Сотрудники экстренных медицинских служб запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель легковой машины блокирует проезд скорой помощи, у которой в момент движения включена сигнализация и проблесковые маячки. На записи также заметно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд.

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову троллейбусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами