Видео: в Приморье автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка

В Приморье машина с медиками не смогла подъехать к дому больного ребенка

В Приморском крае автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В Дунае из-за гололеда «скорая» не смогла подъехать к дому, где был больной ребенок. Мальчику с травмой ноги пришлось идти до машины самому. Видео снято сегодня вечером на улице Советской», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как автомобиль экстренных оперативных служб не может проехать по обледенелой дороге. Далее на записи заметно, что ребенок самостоятельно подходит к транспорту и садится в машину к медикам, которые оказывают ему необходимую помощь.

До этого во Владивостоке водитель не пропускал скорую помощь, которая ехала на срочный вызов. Сотрудники экстренных медицинских служб запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель легковой машины блокирует проезд скорой помощи, у которой в момент движения включена сигнализация и проблесковые маячки. На записи также заметно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд.

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову троллейбусом.