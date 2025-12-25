«Ростех» завершил поставки истребителей Су-35 в текущем году

«Ростех»: 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов

2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

По информации госкорпорации, часть предприятий уже завершила выпуск истребителей в уходящем году, остальные завершают контракты.

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», Вадим Бадеха, 2025 год стал «годом ударной работы» для предприятий госкорпорации.

22 декабря пресс-служба «Ростеха» сообщала, что истребитель Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177».

Новый двигатель был создан специально для применения в истребителях пятого поколения. В новом изделии тяга на форсаже составляет 16 000 кгс, а также есть увеличенные ресурсные показатели и сниженный расход топлива на всех режимах работы.

В «Ростехе» отметили, что «Су-57 отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик».

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.