Путин: ультиматум США по ДРСМД запоздал

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Президент России Владимир Путин заявил, что ультиматум госсекретаря США Майка Помпео о том, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению, запоздал, передает РИА «Новости».

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что никаких доказательств нарушений со стороны России американская сторона не предоставила.

Ранее Путин заявил, что российская сторона начнет производить оружие, которое попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если США решили в одностороннем порядке приостановить действие ДРСМД.