Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не планирует ограничивать въезд граждан Украины в страну, передает РИА «Новости»

«Со своей стороны, мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию», — сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что Россия не собирается создавать «никому не нужные проблемы».

Ранее сообщалось, что Россия упростит получение гражданства украинцами.