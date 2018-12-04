Нетаньяху потребовал экстренного заседания СБ ООН

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил делегации от страны в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью осуждения действий ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

«Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения «Хезболлах» и ее действий», — сказал Нетаньяху.

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Он также рассказал о том, что обсудил с американской стороной введение новых санкций против движения из-за тоннелей, которые были прорыты в Израиль из Ливана.

Израиль предупредил Россию о военной операции на границе с Ливаном.