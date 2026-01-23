Размер шрифта
Кинокритик раскрыл шансы номинированного на «Оскар» Бронзита получить награду

Кинокритик Голубчиков объяснил номинацию на «Оскар» Бронзита интересом к русским
Кадр из мультфильма «Три сестры»

Кинокритик Александр Голубчиков заявил в разговоре с «Газетой.Ru» о росте интереса к России за границей. По его мнению, это объясняет популярность Юры Борисова, Юрия Колокольникова и номинацию на «Оскар-2026» мультфильма аниматора Константина Бронзита.

Александр Голубчиков отметил, что интерес ко всему русскому проявляется не только в отношении к отечественным актерам и режиссерам. Он подчеркнул, что сейчас в Голливуде выпускают много фильмов и сериалов, в которых показывают Россию или СССР.

«Очевидно, что интерес высокий, и можно говорить, наверное, не об оттепели, а о переориентации взглядов. Сейчас на фоне даже всех конфликтов, которые разворачиваются в мире, вдруг выясняется, что Россия мало того что не такой-то страшный зверь, но и есть звери пострашнее у тебя под боком. Поэтому я бы говорил о том, что интерес к России есть. Насколько это может повлиять на победу Бронзита – не знаю. Мы, конечно, получали награды «Оскара» как раз в какие-то переломные моменты. Но тогда шла речь про художественные полнометражные фильмы», — поделился Голубчиков.

Кинокритик считает, что шансы на победу у мультфильма «Три сестры» небольшие, но есть. Он заявил, что все зависит не от политики, а от самой анимационной ленты.

«Мне кажется, что шанс есть — один к пяти. Как говорил Бронзит, шанс попасть в номинацию из шорт-листа был один к трем. Но тем не менее это будет интересная игра, битва. И мне кажется, что политика в данном случае не играет такой роли, как история, которую рассказывает кино. Если академики увидят в этой истории то, что достойно награды, никакие политические взгляды не помешают наградить фильм», — отметил Александр Голубчиков.

Ранее Константин Бронзит прокомментировал номинацию на «Оскар».

