Общество

Девочка напала с ножом на сотрудников школы из-за отобранного телефона

В Сингапуре девушка-подросток напала с ножом на сотрудников школы из-за телефона
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре школьница ранила себя и напала с ножом на двух взрослых из-за иъятого за опоздание телефона. Об этом пишет издание Straits Times.

Инцидент произошел 28 апреля прошлого года после того, как 17-летняя ученица средней школы опоздала на уроки. Менеджер школы изъял гаджет при входе и отказал в возврате во время перерыва, что вызвало эмоциональный срыв у девушки.

В 12:20 она подошла к кабинету, чтобы забрать телефон, но получила отказ. В расстройстве подросток ранила себя ножом, а затем порезала менеджера по левой руке. Когда подоспел воспитатель, она нанесла ему аналогичную рану.

Другой сотрудник школы обезоружил ее и сообщил, что полиция уже вызвана, но несовершеннолетняя не стала ждать и пошла домой, где ее арестовали.

Школьница признала вину в умышленном причинении вреда с использованием перочинного ножа. Ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет, штраф или и то, и другое.

Ранее в США 11-летний мальчик выстрелил в отца, который отобрал у него гаджет перед сном.

