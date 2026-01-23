Размер шрифта
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустили до соревнований с флагом

IWF допустила российских спортсменов до 23 лет до соревнований с флагом и гимном
Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов до 23 лет до соревнований с национальными флагом и гимном. Об этом сообщает министр спорта Михаил Дегтярев РИА Новости.

«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено», — сказал Дегтярев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк высказался о продлении IIHF недопуска россиян к международным соревнованиям.

