Общество

Россияне обновили рекорд поездок в Японию

АТОР: турпоток из России в Японию в 2025 году вырос почти вдвое
В 2025 году россияне почти вдвое увеличили число поездок в Японию. Это следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации организации, страну посетили 194,9 тыс. туристов из РФ, что на 96,3% больше, чем годом ранее. В АТОР отметили, что показатель стал абсолютным историческим максимумом и превысил прежний рекорд 2019 года на 62,5%, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странами. Тогда Японию посетили около 120 тыс. россиян.

Эксперты связывают рост интереса с изменением транспортной логистики: после отмены прямых рейсов сформировались удобные маршруты с пересадками через Китай, Турцию, ОАЭ и Катар. Это позволило сохранить доступность направления и расширить вылеты из регионов России. Дополнительным фактором стал благоприятный курс иены по отношению к рублю.

Существенную роль, по данным туроператоров, сыграла и визовая политика Японии. Для россиян сохраняется бесплатное оформление визы по упрощенной процедуре, а сроки ее получения, как правило, составляют несколько рабочих дней.

В АТОР прогнозируют сохранение высокого спроса и в 2026 году. Уже сейчас объем бронирований туров на сезон цветения сакуры превышает прошлогодний уровень на 30–35%.

Ранее Китай увеличил популярность среди российских туристов, обогнав Египет и ОАЭ по числу визитов в 2025 году.

