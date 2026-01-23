Гендиректор «Росатома» допустил сотрудничество РФ и США в Арктике

Лихачев не исключил сотрудничества РФ и США по Трансарктическому коридору

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев допустил возможность сотрудничества РФ и США по развитию Трансарктического транспортного коридора. Специалист в ходе интервью для издания «Страна Росатом» прокомментировал притязания Вашингтона на Гренландию.

«Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент [РФ Владимир Путин] четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо», — сказал он.

По словам Лихачева, развитие Трансарктического коридора — это вопрос среднесрочной перспективы. Работа над ним зависит от большого количества других политических решений, подчеркнул гендиректор государственной корпорации.

Специалист обратил внимание, что ни одна страна в мире не сделала для освоения Арктики больше, чем Россия. В РФ понимают, что освоение данного региона является вопросом применения самых передовых технологий, а не политики.

«Атомные технологии «Росатома» незаменимы для работы в Арктике», — подчеркнул Лихачев.

23 января в министерстве иностранных дел РФ заявили, что ситуация вокруг Гренландии в настоящее время не влияет на Северный морской путь.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности проведения встречи Путина и Трампа по Гренландии.