Раскрыты детали дела о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево

Один из фигурантов уголовного дела о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщил следствию, что до начала специальной военной операции участники преступного сообщества обманывали иностранных граждан. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

По его данным, ранее жертвами схемы становились иностранцы, которых внутри группы называли «фирмачами». Их, как и позднее военнослужащих, возили на такси по заведомо завышенным тарифам.

Следствие считает, что после начала СВО злоумышленники целенаправленно переключились на бойцов, прибывающих в столицу. Фигуранты похищали у них деньги, используя мошенничество, вымогательство и кражи. Большинство эпизодов связано с резким увеличением стоимости поездок: первоначально оговоренные суммы в несколько тысяч рублей в конце маршрута возрастали до десятков тысяч. Оплату принимали переводами и через банковские терминалы, а в случае отказа, как указано в материалах, потерпевшим угрожали применением силы.

В одном из эпизодов сообщники предложили военнослужащему алкоголь, после чего, воспользовавшись его состоянием, списали с банковской карты 615 тыс. рублей через терминал одного из обвиняемых.

По делу уже арестованы 40 человек, включая предполагаемого организатора схемы Алексея Кабочкина. В материалах также говорится о причастности к преступной группе сотрудников правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в Шереметьево. Общий ущерб по делу превышает 4 млн рублей.

Ранее в Петербурге осудили группу вымогателей, которые выдавали себя за полицейских.