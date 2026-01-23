Размер шрифта
Общество

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск родителям отличившихся в учебе детей

Депутат Свищев предложил давать отпуск родителям медалистов
В Госдуме предлагают внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым родители отличников могли бы получать дополнительный отпуск в размере пяти дней. Такой законопроектом подготовил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

В законопроекте говорится, что такой отпуск предлагается предоставлять одному из родителей ребенка, получившего золотую медаль или ставшего победителем всероссийской олимпиады.

«Государство награждает медалями детей и поощряет учителей, а кто наградит родителей? Годы без выходных, ночи над учебниками вместо отдыха, бесконечная поддержка и вера в своего ребенка — вот реальная цена золотой медали», — говорится в сообщении.
По мнению парламентария, это титанический родительский труд, который должен быть поддержан и поощрен, потому что герои труда бывают не только у станка, но и в семье.

Депутат уверен, что подобная мера должна стать важным шагом в укреплении института семьи и традиционных ценностей. Она будет дополнительным стимулом для ответственного родительства и повышения престижа образования, уверен Свищев.

Ранее в России оценили эффективность школьных оценок за поведение.

