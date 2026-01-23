Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться в Абу-Даби

Зеленский: территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос будет обсуждаться в ходе первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Отвечая на вопросы журналистов с помощью мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), он отметил, что одним из основных станет вопрос Донбасса.

«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп в скором времени должен назначить дату и место подписания соглашения о гарантиях безопасности Украине.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. В состав российской делегации вошли представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Руководители двусторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».