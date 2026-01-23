Зеленский заявил о готовности соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что соглашение о гарантиях безопасности для Киева готово к подписанию. Его слова передает «Укринформ».

«Наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов к подписанию», — рассказал глава государства.

22 января украинский лидер и президент США Дональд Трамп провели переговоры «на полях» Всемирного экономического форума в Швейцарии. Как написала газета The Financial Times, встреча глав двух государств продлилась около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей. Такой итог стал разочарованием для Зеленского, утверждают журналисты.

В тот же день хозяин Белого дома заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования украинского конфликта. Он выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Позднее Трамп сообщил, что Зеленский «хотел бы заключить соглашение».

23 января в Абу-Даби должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что делегация Москвы для участия в переговорах уже сформирована и получила инструкции от главы государства Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сообщил, что в Абу-Даби будет обсуждаться территориальный вопрос.