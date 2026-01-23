Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Зеленский заявил о готовности соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что соглашение о гарантиях безопасности для Киева готово к подписанию. Его слова передает «Укринформ».

«Наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов к подписанию», — рассказал глава государства.

22 января украинский лидер и президент США Дональд Трамп провели переговоры «на полях» Всемирного экономического форума в Швейцарии. Как написала газета The Financial Times, встреча глав двух государств продлилась около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей. Такой итог стал разочарованием для Зеленского, утверждают журналисты.

В тот же день хозяин Белого дома заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования украинского конфликта. Он выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Позднее Трамп сообщил, что Зеленский «хотел бы заключить соглашение».

23 января в Абу-Даби должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что делегация Москвы для участия в переговорах уже сформирована и получила инструкции от главы государства Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сообщил, что в Абу-Даби будет обсуждаться территориальный вопрос.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690631_rnd_9",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+