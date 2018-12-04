Янукович может покинуть Россию

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Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что бывший глава государства может покинуть территорию Россию для того, чтобы пройти лечение в Израиле, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в ходе визита в Москву не смог встретиться с подзащитным. По словам Горошинского, он получил информацию о состоянии Януковича от хирурга из Израиля, который был приглашен для консультаций по лечению Януковича.

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«На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд», — привел Горошинский слова врача.

По словам адвоката, он не может раскрывать деталей его диагноза.

Ранее сообщалось, что адвокаты не смогли ответить на вопрос о состоянии Януковича.