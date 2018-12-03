Госдума анонсировала заявление по инциденту в Керченском проливе

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Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников заявил, что на пленарном заседании во вторник, 4 декабря, будет принято заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации Украины, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра [4 декабря] в 13.30», — сказал Мельников, отвечая на вопрос, когда будет принято заявление.

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Составители документа сочли, что президент Украины Петр Порошенко «наглядно демонстрирует» желание «удержаться у власти» с помощью милитаризованных провокаций. Также в документе говорится, что Порошенко заинтересован в получении «диктаторских полномочий».

Ранее сообщалось, что Совфед обратится к мировому сообществу из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Порошенко ввел в стране военное положение.