Кадыров обвинил Порошенко в грубом ущемлении прав миллионов человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Петр Порошенко «грубо и бесчеловечно» ущемил права миллионов человек, запретив въезд на территорию страны российским мужчинам, передает РИА «Новости».

По словам Кадырова, Порошенко лишил украинцев родины, права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, посетить родной украинский город.

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«В отличие от президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование. Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек», — заявил Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины.