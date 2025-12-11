На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что США предложили Европе возобновить экономические связи с Россией

WSJ: США направили Европе предложения по реинтеграции России в мировую экономику
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

США в рамках урегулирования украинского конфликта представили европейским государствам предложения по возвращению Российской Федерации в мировую экономику и восстановлению поставок энергоресурсов из РФ в западную Европу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, в течение последних недель администрация главы Белого дома Дональда Трампа ознакомила «европейских коллег с рядом документов», в которых было изложено видение послевоенного «восстановления Украины и возвращения РФ в глобальную экономику».

В одном из документов предполагается, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в арктическом регионе».

Соединенные Штаты также изложили Европе «планы по использованию американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных активов России для реализации проектов на Украине». Вашингтон предложил задействовать их в том числе «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), отмечает The Wall Street Journal.

Ранее СМИ узнали о «неловких» переговорах между США и Европой по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами