Стало известно, что США предложили Европе возобновить экономические связи с Россией

США в рамках урегулирования украинского конфликта представили европейским государствам предложения по возвращению Российской Федерации в мировую экономику и восстановлению поставок энергоресурсов из РФ в западную Европу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, в течение последних недель администрация главы Белого дома Дональда Трампа ознакомила «европейских коллег с рядом документов», в которых было изложено видение послевоенного «восстановления Украины и возвращения РФ в глобальную экономику».

В одном из документов предполагается, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в арктическом регионе».

Соединенные Штаты также изложили Европе «планы по использованию американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных активов России для реализации проектов на Украине». Вашингтон предложил задействовать их в том числе «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), отмечает The Wall Street Journal.

