Инвестсоветник ЦБ предложила ввести предоплату за аренду квартиры на год вперед

В России необходимо ввести регулирование рынка аренды, нужны правила для собственников квартир и арендаторов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, например, нужна предоплата за аренду квартиры на год вперед.

«Сейчас нет единых требований, прозрачных договоров, понятных критериев для обеих сторон. Отсюда — хаотичные повышения цен, разные трактовки условий, залоги «в два месяца», постоянные конфликты и отсутствие предсказуемости. Каждый участник рынка устанавливает свои собственные правила — и это главное, что делает его нестабильным. Поэтому вопрос о регулировании рынка — это не про ограничение собственников, как многие думают. Это про формирование цивилизованной модели взаимоотношений, где арендатор и владелец квартиры понимают, на что они идут, и имеют одинаково защищенные права», — отметила Кузнецова.

Она уточнила, что во многих странах аренду можно оформить только при предоплате за год вперед. Эта модель защищает и собственника, и арендатора, констатировала эксперт: собственник получает гарантированный доход, а арендатор знает, что стоимость зафиксирована, а условия не изменятся.

При этом платежи можно разбивать на две или четыре части в течение года — гибкость остается, добавила финансист. Через год договор пересматривается, и уже тогда возможно корректировать цену — опять же в пределах установленного диапазона, сказала инвестсоветник.

По ее словам, нужен базовый обязательный договор с четко прописанными условиями: срок аренды, порядок расторжения, правила доступа собственника к квартире, порядок удержания депозита, ответственность сторон.

Кузнецова пояснила, что когда у всех одна понятная структура, снижается число спорных ситуаций и исчезает пространство для манипуляций.

Индексация арендной платы должна происходить по понятным правилам, считает инвестсоветник. По ее словам, сегодня цена может вырасти в любой момент и на любую величину. Западная модель устроена иначе: индексация происходит раз в год, часто в пределах инфляции плюс допустимый процент (например, 5–7%), сказала Кузнецова.

Финансист заявила о необходимости ограничения депозита при аренде. По словам эксперта, сегодня депозит в России — это лотерея: кто-то просит один месяц, кто-то три, а кто-то полгода вперед. На Западе его размер привязан к годовой стоимости аренды — например, 5% от суммы за год, сказала Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что в России нужен и реестр профессиональных риелторов, сертификация и единые правила работы. По мнению финансиста, это

снизит число мошенничеств, повысит безопасность сделок, снимет конфликтность между собственником и арендатором.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки жилья под сдачу в аренду.