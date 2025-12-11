На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили вернуться к практикам СССР в экономике

Эксперт РСПП Никитин: России нужно вернуться к механизму межотраслевого баланса
true
true
true
close
Пресс-служба Анатолия Никитина

В России необходимо вернуться к механизму межотраслевого баланса (МОБ), который существовал в СССР, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

МОБ в СССР был одним из ключевых инструментов плановой экономики. МОБ фиксирует, сколько каждая отрасль экономики производит и сколько потребляет продукции других отраслей, чтобы выпустить свой конечный продукт. Это структурная карта экономики — позволяет государству понять, кто у кого покупает, кто кому поставляет. Через МОБ можно оценить, какие отрасли являются драйверами экономики, а какие — зависимыми. МОБ объясняет эффект цепочек: если растет выпуск в строительстве, насколько вырастет спрос на металл, цемент, электроэнергию, логистику и так далее.

«Назрела необходимость переосмысления управленческих подходов и возврата к наиболее эффективным практикам прошлого, например, использованию МОБ.
Сегодня — при наличии современных информационных технологий — задача становится технически более простой. Можно начать с горной отрасли — это фундамент всей промышленности, основа минерально-сырьевой базы. Возрождение практики МОБ — это не ностальгия по прошлому, а насущная необходимость для обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности российской промышленности», — отметил Никитин.

По его мнению, МОБ позволит перейти от сырьевой экономики к выпуску продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и внешнего.

МОБ в СССР составлялся регулярно и использовался при формировании пятилетних планов. На основе межотраслевых таблиц плановики определяли, сколько ресурсов нужно каждой отрасли, чтобы достичь целевых объемов выпуска. МОБ позволял рассчитывать материальные балансы — кто и сколько должен произвести металла, энергии, химии, сельхозсырья, чтобы обеспечить другие сектора.

Ранее Минфин оценил дефицит федерального бюджета России.

