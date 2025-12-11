Депутат поддержал невозврат квартиры без денег из-за «эффекта Долиной»

Инициатива, позволяющая покупателям не отдавать квартиру продавцу при оспаривании сделок в случае, если тот не может возместить деньги, логична. Добросовестный покупатель не должен страдать и платить за чужую ошибку, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Госдума 30 ноября предложила новый механизм защиты от так называемой «схемы Долиной». Законопроект предусматривает, что при признании сделки недействительной из-за действий мошенников покупатель не будет обязан возвращать квартиру, если продавец не способен вернуть полученные деньги. У прежнего собственника будет год, чтобы компенсировать полную сумму. Если этого не произойдет, право собственности на жилье окончательно остается за покупателем. Такое предложение поступило из-за распространения на вторичном рынке «эффекта Долиной», когда собственник квартиры уже после сделки пытается через суд развернуть продажу обратно, указывая на то, что стал жертвой мошенников и лишился всех средств, вырученных за жилье.

Вполне логичная инициатива, прокомментировал Аксененко. По его словам, сейчас огромное количество схем «завязано» именно на многократной перепродаже квартир якобы мошенникам или из-за непонимания собственных действий продавцом.

«Уже знаем про случаи, когда пенсионерке, якобы попавшейся на уловку мошенников, возвращали квартиру, и уже через неделю она снова выставляла ее на продажу и проворачивала схему еще раз. Получается, что покупатель здесь оказывается потерпевшим от мошенников, о которых он даже не знал, либо от продавца, который сам и является мошенником. И именно в этом самая большая проблема — кто мошенник и кого на самом деле обманули? Обманули-то продавца, а страдает почему-то покупатель», — отметил Аксененко.

По его словам, конечно, покупателю стоит подходить к сделке максимально ответственно и проверять все подозрительные звоночки несколько раз. Однако это все равно не может гарантировать чистоты сделки, посетовал депутат. По его мнению, в любом случае платить за чужую ошибку добросовестный покупатель не должен. В случае когда продавца действительно «развели мошенники», спрос должен быть именно с них, а никак не с покупателя, считает Аксененко.

