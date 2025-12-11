Спрогнозирован уровень ключевой ставки на первом заседании ЦБ в 2026 году

На первом заседании в 2026 году — 13 февраля — ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,5–1 процентный пункт, до 15–15,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

Он уверен, что 19 декабря 2025 года Банк России уменьшит ключевую ставку с 16,5 до 16%.

«При прочих равных, наиболее вероятным сценарием 13 февраля 2026 года выглядит снижение ключевой ставки не более чем на 0,5–1,0 процентный пункт. В текущей ситуации, очевидно, ЦБ будет действовать крайне осторожно в плане решений по ключевой ставке, предпочитая скорее подход тонкой ее настройки, чем резкие движения в своих решениях», — отметил Тимошенко.

Он уточнил, что незначительное снижение ставки на 0,5 процентного пункта выглядит компромиссным решением для ЦБ и в целом заложено в ожидания участников финансового рынка.

24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п, до 16,5%. В этом году регулятор четыре раза снижал ключевую ставку.

