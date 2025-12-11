На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщинам нельзя пить столько вина, сколько мужчинам, заявил ученый

Ученый Панасюк: мужчинам можно пить полбутылки вина в день, а женщинам — треть
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Взрослому здоровому мужчине в день можно пить три бокала вина по 120 мл, а женщине — на бокал меньше, заявил РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ (Всероссийского научно-исследовательского института) пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН (Российской академии наук) Александр Панасюк.

Он пояснил, что мужчинам разрешено пить полбутылки вина, а женщинам — треть. По словам эксперта, такая доза определена не научными доказательствами, а практическим опытом зарубежных исследователей.

«У французов бокал вина за обедом — это культ, привычка, которая передается из поколения поколению», — сказал Панасюк и призвал не забывать, что в небольших количествах алкоголь вырабатывает сам организм человека, расщепляя сахара.

До этого владелец итальянской винодельни Scarpa Евгений Стржалковский заявил, что в странах Европы, особенно в Италии и Франции, давно укоренилось убеждение, что ежедневный бокал вина полезен для здоровья. На самом деле, однозначного ответа на этот счет не существует.

Ранее врач заявила о «реальном буме цирроза» среди россиян.

