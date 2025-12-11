На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В результате пожара в Якутии погибли пять человек

При пожаре в якутском селе погибли трое взрослых и двое детей
МЧС Республики Саха (Якутия)

В результате пожара в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через пять минут после поступления сообщения. Огонь охватил дом и гараж на площади в 127 кв. м. Было обнаружено пятеро погибших — трое взрослых и двое детей.

В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

По факту происшедшего проводится дознание.

10 декабря сообщалось, что во время тушения пожара на рынке в Санкт-Петербурге найден один погибший.

В этот же день в Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Баянгол».

9 декабря в Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа.

Ранее в Оренбургской области загорелся бензовоз.

