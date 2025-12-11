В результате пожара в Якутии погибли пять человек

При пожаре в якутском селе погибли трое взрослых и двое детей

В результате пожара в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через пять минут после поступления сообщения. Огонь охватил дом и гараж на площади в 127 кв. м. Было обнаружено пятеро погибших — трое взрослых и двое детей.

В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

По факту происшедшего проводится дознание.

